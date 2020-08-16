facebook_pixel
    16 августа 2020, 14:07

    Умер советский актер и депутат Николай Губенко

    Анастасия Калинина

    В воскресенье, 16 августа, стало известно о смерти советского актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко. Депутату было 78 лет.
    Умер советский актер и депутат Николай Губенко

    О смерти Николая Губенко сообщил председатель МГД Алексей Шапошников в своем Twitter. Точная причина смерти выясняется.

    Николай Губенко известен по ролям в фильме «Пока фронт в обороне», «Дворянское гнездо», «Пришел солдат с фронта», «Прошу слова». Также за плечами Губенко семь режиссерских работ и пять сценариев для фильмов.

    Николай Губенко являлся депутатом Мосгордумы с 2005 года. Председателем — с 2009 года.

    Новости SMI.FM