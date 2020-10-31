Умер советник гендиректора УГМК

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что Рябцева не стало вечером 30 октября.

«Отмечу, что это ЧП никакого отношения к проявлениям криминала не имеет. Руководством екатеринбургского гарнизона принято решение об оказании помощи в организации похорон», — приводит РИА «Новости» слова Горелых.

Он отметил, что лично знал погибшего и выразил соболезнования его близким.

«Безусловно, это шок. Не хватает слов охарактеризовать то, что происходит сейчас в душе в связи со случившимся», — добавил пресс-секретарь регионального главка МВД.

В сентябре Алексею Рябцеву исполнилось 56 лет. Пост советника УГМК он занял в 2004 году. До этого Рябцев работал заместителем председателя правления «СКБ-Банка», председателем екатеринбургского банка «Сбербанка России» и вице-президентом банка «Траст».