Умер сооснователь «Буки» Александр Михайлов. Он запустил в России самые известные игры

Александр Михайлов, один из основателей и генеральный директор компании — издателя видеоигр «Бука», скончался на 50-м году жизни. Об этом на своей странице в Тwittеr сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.

«Умер Александр Михайлов, основатель и директор „Буки“. Один из важнейших динозавров эпохи, который мог бы многое рассказать об игровом и издательском бизнесе 90-х, но теперь уже не расскажет», — написал Торик.

Смерть Михайлова подтвердил продюсер компании «Бука» Александр Кутехов. Об этом он сообщил изданию TJournal. По его словам, причиной смерти стал инсульт.

«Хороший человек, хороший руководитель, всегда готовый помочь», — сказал Кутехов.

Михайлов работал в компании «Бука» с момента ее основания в России в 1993 году. Уже на старте своей деятельности компания стала представителем большинства мировых игровых издательств. На счету «Буки» локализация и выпуск на российском рынке таких игр, как «Герои меча и магии III», «Дальнобойщики», серии «Петька и Василий Иванович», Half-Life 2, Far Cry 2 и многих других.