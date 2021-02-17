Умер снимавший с Бондарчуком «Войну и мир» оператор

Оператор Аветис Зенян умер в возрасте 85 лет. Он работал вместе с режиссером Сергеем Бондарчуком над киноэпопеей «Война и мир», получившей премию «Оскар». Как сообщило РИА «Новости», смерть оператора подтвердили в гильдии кинооператоров Союза кинематографистов России.

Собеседница агентства подтвердила, что Аветис Зенян скончался. «Да, он действительно умер», — заявила представитель гильдии.

Сайт kp.ru уточнил, что оператор скончался в своей квартире. Его нашла жена Галина, когда он уже не дышал. Она вызвала медиков в надежде, что его удастся реанимировать, но прибывшие по вызову врачи констатировали смерть.

Источник издания пояснил, что Аветис Зенян умер от онкологического заболевания, которое диагностировали у него несколько лет назад.

На съемки «Войны и мира» Зеняна пригласил сам режиссер Сергей Бондарчук. Он стал единственным оператором, который работал над всеми четырьмя сериями в течении шести лет. После он работал над картиной «Гори-гори, моя звезда». Известные кадры хроники, снятые с вертолета после Чернобыльской катастрофы — это тоже работа Зеняна. Кроме съемок в качестве оператора он занимался реставрацией старых кинолент. Благодаря ему сохранились картины «Иван Грозный» и «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна.