Умер сенатор Совфеда Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области и сенатор Совфеда Олег Ковалев ушел из жизни в возрасте 71 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ковалев не смог побороть болезнь и скончался 11 мая, пишет информагентство «МедиаРязань». Более подробная информация о заболевании не сообщается.

Олег Ковалев родился 7 сентября 1948 года селе Ванновское Краснодарского края. После службы в армии он окончил Саратовский монтажный техникум Минмонтажспецстроя СССР. Затем попал по распределению в трест «Спецжелезобетонстрой». В 1984-м получил высшее образование, а через пару лет возглавил трест «Кашира-агропромстрой».

В 1999–2007 годах Ковалев избирался депутатом Государственной думы. В апреле 2008-го стал губернатором Рязанской области. На этой должности Ковалев пробыл до 14 февраля 2017 года. Тогда чиновник заявил о досрочной отставке и решении не выдвигаться больше на новый срок. После этого он стал представителем от правительства Рязанской области в Совете Федерации России.