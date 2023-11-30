Общество 30 ноября 2023, 20:14 Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев Губернатор Никитин: умер сенатор от правительства Нижегородской области Лебедев

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На 61-году скончался сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. О его смерти сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Он назвал сенатора легендой области, отметив его профессионализм, неравнодушие и позитив.

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«У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним — шок… ужасная трагедия. Молодой совсем. Только что был юбилей — 60. Энергичный. Встречались и обсуждали планы на днях», — написал глава региона.

Никитин от себя лично добавил, что Лебедев был очень хорошим человеком. В Нижнем Новгороде сенатор занимал руководящие должности в «Нижновэнерго», «Лукойле». Был заместителем губернатора региона, замфедерального министра природных ресурсов, а также главой Федерального агентства лесного хозяйства.

У Лебедева остались два сына и супруга. О причинах смерти сенатора пока ничего не известно.