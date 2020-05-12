Умер русский писатель и националист Константин Крылов

«Сегодня в 12:00 умер Константин Анатольевич Крылов», — написала Шалимова.

Инсульт у Крылова случился 20 апреля. Спустя восемь дней после этого Шалимова опубликовала пост, в котором сообщила подписчикам эту новость.

«Он в обычном сознании и твердой памяти, но пока под воздействием лекарств. В палате он находится один, к нему не пускают (карантин). Ему очень скучно. Пожалуйста, посоветуйте — что в этой ситуации можно придумать, чтобы его успокоить и занять», — написала тогда его жена. В финале поста она оставила банковские реквизиты на случай, если кто-то захочет поддержать писателя. Она обещала регулярно сообщать о его состоянии в Facebook и оставила свой номер телефона для связи.

Константин Крылов — один из идеологов умеренного русского национализма. Он был главным редактором газет «Спецназ России» и «Русский марш» и журнала «Вопросы национализма».

Восемь лет назад его избрали в координационный совет российской оппозиции от националистов. Он автор около десятка книг. Крылов занимался философией и публицистикой. Некоторый свои фантастические произведения писатель создал под псевдонимом Михаил Харитонов.