Общество 21 февраля 2024, 12:29 Умер российский военный блогер Андрей Морозов РИА «Новости»

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Умер российский военный блогер Андрей Морозов (псевдоним — Мурз). Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

«Спи спокойно, Мурз», — написал он.

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Как сообщила «Газета.ру», Морозов свел счеты с жизнью.

Военный блогер призвал не печалиться о его смерти. Морозов попросил похоронить его на кладбище в Кировске в Луганской Народной Республике рядом с бойцами батальона «Призрак».

«Меня просто закопайте рядом с нашими и скажите — „Здесь он среди друзей“», — добавил Морозов.

Он обратился к соратникам и призвал закончить украинский конфликт полной военной победой над всеми, кто выступит с оружием против России.