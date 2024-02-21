21 февраля 2024, 12:29
Умер российский военный блогер Андрей Морозов
Умер российский военный блогер Андрей Морозов (псевдоним — Мурз). Информацию об этом в своем Telegram-канале подтвердил председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
«Спи спокойно, Мурз», — написал он.
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Как сообщила «Газета.ру», Морозов свел счеты с жизнью.
Военный блогер призвал не печалиться о его смерти. Морозов попросил похоронить его на кладбище в Кировске в Луганской Народной Республике рядом с бойцами батальона «Призрак».
«Меня просто закопайте рядом с нашими и скажите — „Здесь он среди друзей“», — добавил Морозов.
Он обратился к соратникам и призвал закончить украинский конфликт полной военной победой над всеми, кто выступит с оружием против России.
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