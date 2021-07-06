Умер российский ученый Владислав Пустовойт. Он открыл гравитационные волны

Один из первооткрывателей гравитационных волн академик Владислав Пустовойт умер на 85-м году жизни. Об этом сообщил сайт Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН.

«Скончался российский ученый, специалист в области акустоэлектроники, акустооптики, физики полупроводников, оптоэлектроники, лауреат Государственных премий СССР и РФ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН Пустовойт Владислав Иванович», — говорится в некрологе.

Коллеги ученого выразили глубокие соболезнования его семье.

В начале 1960-х годов Пустовойт вместе с Михаилом Герценштейном предложил использовать для обнаружения гравитационных волн интерферометр Майкельсона. Этот метод лег в основу проектов ученых из США, Японии, Франции, Италии, Германии и Великобритании.

Три года назад группу исследователей, в составе которой работал Пустовойт, наградили государственной премией за «инструментальные решения и фундаментальные идеи, которые позволили впервые экспериментально обнаружить гравитационные волны».