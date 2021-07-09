Умер российский телеведущий Алексей Каминанте

Ведущий программы Невероятно интересные истории» Алексей Каминанте умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, где с августа прошлого года выходила его программа.

Коллеги ведущего рассказали, что Каминанте был профессиональным путешественником и полиглотом. Он раскрывал тонкости, как быстро понимать чужой язык и всегда поддерживал участников съемочной группы.

Каминанте начинал как блогер. Он побывал в 79 странах мира, рассказывая о своих путешествиях в социальных сетях. На съемках программы он самостоятельно выполнял опасные трюки, прыгал в жерло вулкана и сплавлялся по рекам в Латинской Америке.