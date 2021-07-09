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    09 июля 2021, 18:40

    Умер российский телеведущий Алексей Каминанте

    Анатолий Минкин

    Ведущий программы Невероятно интересные истории» Алексей Каминанте умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ, где с августа прошлого года выходила его программа.

    Умер российский телеведущий Алексей Каминанте

    Коллеги ведущего рассказали, что Каминанте был профессиональным путешественником и полиглотом. Он раскрывал тонкости, как быстро понимать чужой язык и всегда поддерживал участников съемочной группы.

    Каминанте начинал как блогер. Он побывал в 79 странах мира, рассказывая о своих путешествиях в социальных сетях. На съемках программы он самостоятельно выполнял опасные трюки, прыгал в жерло вулкана и сплавлялся по рекам в Латинской Америке.