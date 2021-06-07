Умер российский режиссер Валерий Лонской

В Москве умер советский и российский режиссер Валерий Лонской. Причиной стал коронавирус, артист находился на лечении в Коммунарке.

Валерию Лонскому было 80 лет. О смерти режиссера сообщил на своей странице в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

«Режиссер фильмов „Летаргия“, „Голова классика“ и многих других пал очередной жертвой коронавируса. Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия — Надежда, она борется за жизнь в реанимации», — сообщил кинокритик.

Валерий Лонской родился в Хабаровске 21 марта 1941 года. В 1970 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. После работал оператором-печатником цеха субтитров на киностудии имени Горького. Снимал сюжеты для киножурнала «Ералаш». За свою режиссерскую жизнь он подарил россиянам такие кинокартины, как «Белый ворон», «Летаргия», «Свой крест» и другие.

С 1993 по 1999 год был председателем Союза кинематографистов Москвы. После ухода с поста 11 лет руководил режиссерской мастерской ВГИКа.

В 2001 году ему дали звание Народного артиста Российской Федерации.

В 2010 году был одним из сотни кинематографистов, которые выразили протест против деятельности Никиты Михалкова на посту председателя Союза кинематографистов России. Вместе с несогласными вышел из состава Союза кинематографистов России, став членом новообразованного КиноСоюза.