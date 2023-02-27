Важное 27 февраля 2023, 10:15 Умер российский политолог Глеб Павловский Завкафедрой ВШЭ Кордонский сообщил о кончине политолога Глеба Павловского YouTube

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Российский политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля. Об этом сообщил изданию «Ведомости» его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

Павловский умер на 72-м году жизни. Он был директором и совладельцем Фонда эффективной политики с 1995 года. Причиной кончины стала тяжелая болезнь, уточнил «Коммерсант».

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В начале 90-х годов ХХ века Павловский занимал должность заместителя председателя правления издательского дома «Коммерсант», с 1994 по1995 год был редактором и издателем ежеквартальника «Пределы власти», а затем учредил журналистское обозрение «Среда».

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В 2005–2008 годах политолог был ведущим программы «Реальная политика» на НТВ. Фонд эффективной политики разработал президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года. Кроме того, организация принимала участие в кампании президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.