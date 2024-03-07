Общество 07 марта 2024, 16:07 Умер российский поэт и художник Айсен Дойду Поэт и художник Айсен Дойду умер после продолжительной болезни на 83 году жизни

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Не стало поэта, художника, актера Айсена Дойду (Сивцева). Он ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщил сайт министерства культуры и духовного развития Якутии.

Причиной смерти Айсена Дойду стала продолжительная тяжелая болезнь.

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Дойду родом из Якутска. В 1967 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Занимал должность администратора Якутского корреспондентского пункта Иркутской студии кинохроники. Был руководителем университетской киностудии. Участвовал в археологических экспедициях ЯГУ в качестве кинооператора и фотографа. Внес свой вклад в создание Черкехского мемориального музея «Якутская политическая ссылка» и Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» в Соттинцах.

Дойду написал сценарий к картине о Второй мировой войне «Снайпер-саха», приуроченной к 65-летию Великой Победы.

В региональном Минкультуры выразили соболезнования семье и близким актера.