Общество 14 февраля 2023, 22:48 Умер российский и латвийский писатель Андрей Левкин

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Российский и латвийский писатель Андрей Левкин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

Информации о причинах и обстоятельствах смерти писателя не поступало.

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Литератор являлся лауреатом Малой Букеровской премии в номинации «Лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья». Награду он получил в 1994 году.

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Левкин также получил премию Андрея Белого за сборники «Двойники» и «Цыганский роман».