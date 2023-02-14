14 февраля 2023, 22:48
Умер российский и латвийский писатель Андрей Левкин
Российский и латвийский писатель Андрей Левкин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.
Информации о причинах и обстоятельствах смерти писателя не поступало.
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Литератор являлся лауреатом Малой Букеровской премии в номинации «Лучший русскоязычный литературный журнал ближнего зарубежья». Награду он получил в 1994 году.
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Левкин также получил премию Андрея Белого за сборники «Двойники» и «Цыганский роман».
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