Умер российский актер Геннадий Митрофанов

Заслуженный артист России Геннадий Митрофанов скончался на 82-м году году жизни. Он известен зрителям по роли в фильме «Борис Годунов». Сообщение о его смерти появилось на сайте Всероссийского общества глухих.

«14 февраля на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Дмитриевич Митрофанов». — сказано в сообщении.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в Азербайджанской ССР. Он потерял слух в два года из-за простуды. Более 50 лет артист проработал в московском Театре мимики и жеста, там его можно было увидеть в спектаклях «Где Чарли?», «Вишневый сад» «Ромео и Джульетта». Также он снимался в кино. Его можно было увидеть в таких картинах, как «Борис Годунов», «Сволочи», «Бегущая по волнам».

Митрофанов выступал в жанрах клоунады и пантомимы. Он получил спецприз жюри на Международном конкурсе пантомимы в чешском Брно, а позже в составе московской группы «Во!» получил гран-при Международного фестиваля клоунады в Киеве. Митрофанов в 1994 году получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации.