Умер рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД

Отпевание монашеским чином пройдет в Никольском храме села Киселево 3 декабря, в 11:00. Чин отпевания совершит игумен Свято-Троицкого монастыря Рязани Андрей (Крехов) с братией. Иеромонаха Сергия похоронят на сельском кладбище.

Священнослужитель неправильно припарковался в конце ноября. Он оставил автомобиль на тротуаре на автобусной остановке. Когда он вернулся к машине, выехал на дорогу через пешеходный переход на красный свет светофора, проехал через встречку и сплошную линию. Священник позднее объяснил причину нарушения ПДД: он резко почувствовал себя плохо.

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Иеромонах тогда рассказал, что он — гипертоник и инвалид, соответствующий знак прикреплен у него на машине. В тот день у монаха поднялось давление, закружилась голова, случился сердечный приступ. А свободных мест поблизости не оказалось. По словам священнослужителя, никакой человек в здравом уме так бы не поступил.

Иеромонах признался, что за 20-летний стаж вождения ни разу не попадал в ДТП.

После нарушения в Рязанской епархии прошло заседание, на котором иеромонаха отстранили от службы. Священнослужитель попросил прощения.