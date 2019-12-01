  • Умер рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД

    01 декабря 2019, 18:11

    Алена Макаренко

    Умер иеромонах Сергий, которого отстранили от службы за парковку своего джипа на автобусной остановке. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии со ссылкой на сына покойного.
    Умер рязанский священник, отстраненный от службы за нарушение ПДД

    Отпевание монашеским чином пройдет в Никольском храме села Киселево 3 декабря, в 11:00. Чин отпевания совершит игумен Свято-Троицкого монастыря Рязани Андрей (Крехов) с братией. Иеромонаха Сергия похоронят на сельском кладбище.

    Священнослужитель неправильно припарковался в конце ноября. Он оставил автомобиль на тротуаре на автобусной остановке. Когда он вернулся к машине, выехал на дорогу через пешеходный переход на красный свет светофора, проехал через встречку и сплошную линию. Священник позднее объяснил причину нарушения ПДД: он резко почувствовал себя плохо.

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    Иеромонах тогда рассказал, что он — гипертоник и инвалид, соответствующий знак прикреплен у него на машине. В тот день у монаха поднялось давление, закружилась голова, случился сердечный приступ. А свободных мест поблизости не оказалось. По словам священнослужителя, никакой человек в здравом уме так бы не поступил.

    Иеромонах признался, что за 20-летний стаж вождения ни разу не попадал в ДТП.

    После нарушения в Рязанской епархии прошло заседание, на котором иеромонаха отстранили от службы. Священнослужитель попросил прощения.