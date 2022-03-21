Умер режиссер Виталий Мельников

В Санкт-Петербурге в возрасте 93 лет умер режиссер, сценарист и народный артист РСФСР Виталий Мельников, сообщила «Фонтанка.ру». Его смерть подтвердили в киностудии «Ленфильм».

Причина ухода из жизни режиссера не приводится, дата и место прощания — тоже. В «Ленфильме» для ТАСС уточнили, что «семья боролась за него до последнего».

«Виталий Вячеславович скончался сегодня», — отметили в киностудии.

Мельников снял множество фильмов, самыми известными из которых были «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай» и «Старший сын».

Будущий режиссер родился в 1928 году и вырос в Сибири: родителей Мельникова репрессировали. В 1952 году окончил мастерскую Ромма и Юткевича во ВГИКе. Начинал карьеру как документалист, на «Ленфильм» пришел в 1964 году, а в 1989-м стал во главе киностудии «Голос».