Умер режиссер театра и кино Владимир Гориккер

Умер советский и российский режиссер Владимир Гориккер. Ему было 96 лет. Сын деятеля культуры Владимир Смелков сообщил об этом в своем Facebook.

«Мой дорогой папуля Гориккер Владимир Михайлович сегодня умер», — написал Смелков.

Сын режиссера добавил, что отец искренне любил свою профессию и для всех был источником теплой энергии. Каждый день Гориккера проходил в какой-то удивительной гармонии, по его словам. Даже в его 96 лет с ним стремились поработать как опытные, так и молодые кинематографисты, добавил он.

Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 года в Москве и воспитывался в семье участника Первой мировой войны. Театром и музыкой увлекся еще в детстве, уже в девять лет он проводил кукольные спектакли для сверстников. А в 11 лет получил главный приз на конкурсе самодеятельности детей военнослужащих в Доме Красной армии, выступив в качестве конферансье и чтеца. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. С отличием окончил режиссерский факультет ГИТИСа.

В Киеве и Одессе он ставил оперы «Садко», «Богдан Хмельницкий», «Руслан и Людмила», «Риголетто». Работал режиссером на Всесоюзном работе. Около 25 лет Гориккер проработал в киностудии имени Горького. Являлся художественным руководителем студии «Кино и музыка» при «Совэкспортфильме». Приложил руку к созданию таких фильмов, как «Джульетта и Ромео», «Борис Годунов».

Накануне стало известно о смерти актера Владимира Поночевного, снимавшегося в сериале «Каменская». Сообщалось, что он умер от последствий перенесенной коронавирусной инфекции.