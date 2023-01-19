19 января 2023, 11:59
Умер режиссер и сценарист Николай Досталь
Режиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни
Народный артист России, режиссер и сценарист Николай Досталь скончался на 77-м году жизни. Эту информацию подтвердил «360» его брат Владимир Досталь.
«Николай Николаевич скончался в среду», — сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов.
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Причины смерти не уточняются. Также пока нет информации о том, когда и где пройдет прощание с режиссером.
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Николай Досталь родился 21 мая 1946 года в семье режиссера Николая Досталя и виолончелистки Джахантаб Сарафи. Он окончил сначала факультет журналистки МГУ, а потом — высшие курсы сценаристов и режиссеров, его мастером был Георгий Данелия.
Досталь не только снимал кино, но и сам появлялся на экранах. Его дебютом в качестве актера стала роль в фильме «До свидания, мальчики».
В списке режиссерских работ такие ленты, как «Облако-рай», «Коля — перекати поле», а также сериалы «Раскол», «Завещание Ленина» и другие. Последний фильм Досталя «Монах и бес» получил награду фестиваля «Виват кино России!» за лучшую режиссуру.
Режиссер
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