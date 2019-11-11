Умер режиссер фильмов «Фарт» и «Печорин» Роман Хрущ

«На 60-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера, сценариста, оператора Хруща Романа Борисовича», — говорится в опубликованном некрологе. О причине смерти Хруща, а также дате и месте похорон информации пока нет.

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Хрущ в 1981 году окончил ВГИК (мастерская Сергея Медынского) по специальности «режиссер-оператор документального кино». В 1998 году он получил диплом об окончании Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Мотыля) по специальности «режиссер-постановщик игрового фильма».

Его дебютная картина — мелодрама «Два солдатика бумажных» — вышла на экран в 2001 году. Этот фильм Хрущ снял в соавторстве с режиссером Алексеем Поярковым. В фильмографии умершего постановщика также значатся ленты «Фарт» (2005 год) и «Черный баран» (2009 год). В 2011 году в прокат вышла последняя лента Хруща — экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» — «Печорин».