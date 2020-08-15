Умер режиссер Борис Гершт

Театральный и телевизионный режиссер Борис Гершт умер в возрасте 83 лет. Режиссер поставил программу «Пульс планеты», «Горизонт», «Петербургские портреты» и много других.

О смерти режиссера стало известно 15 августа, сообщил канал «Санкт-Петербург». За все время своей карьеры Борис Гершт поставил около 2000 телевизионных программ, пять концертных постановок, 30 телеспектаклей и телефильмов, три театральные постановки. В студенческие годы Гершт поставил семь спектаклей. Самая известная работа Бориса Гершта — программа «Папа, мама, я — спортивная семья». За нее режиссер получил ТЭФИ.

Также Борис Гершт был известен своим поэтическим творчеством. Одно из его самых известных стихотворений считается «Дождь на Неве», посвященное Санкт-Петербургу. Сам Борис Гершт родился в Ростове-на-Дону, а через год переехал в Санкт-Петербург.