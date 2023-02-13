Общество 13 февраля 2023, 07:09 Умер режиссер Абдрашитов ТАСС: режиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни РИА «Новости»

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Известный российский режиссер Вадим Абдрашитов умер в возрасте 78 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Причина смерти режиссера неизвестна.

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«Вадим Юсупович умер, нам это подтвердили во ВГИКе», — сказано в сообщении.

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Абдрашитов известен своими работами «Слуга», «Остановился поезд», «Магнитные бури», «Время танцора», «Опасная игра», «Охота на лис», «Слово» для защиты».

Режиссер родился в Харькове в 1945 году, после получения образования химика он работал на электроламповом заводе в Москве. После этого он поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, а затем начал трудится в студии «Мосфильм».

Абдрашитов является обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», его признавали народным артистом России и заслуженным деятелем искусств РСФСР. Кроме того, он получил кинопремии «Золотой орел», «Ника» и «Кинотавр».