Умер ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

Стало известно о смерти ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) (Театральной школы Константина Райкина) Анатолия Полянкина. Об этом «Известиям» сообщила его адвокат со слов родных.

Супруга Полянкина сообщила, что весной здоровье ректора сильно ухудшилось. Тогда мужчину задержали и посадили под домашний арест.

Полянкин стал фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое правоохранители возбудили поле заявления художественного руководителя ВШСИ Константина Райкина. Расследование начали в декабре прошлого года. По словам адвоката Райкина, дело в отношении Полянкина возбудили по факту хищения помещений фонда имени Райкина. Свою вину ректор не признавал.

Под домашний арест Полянкина посадили 16 апреля. Об этом сообщил RT. Перед этим ректор уволил Райкина с должности худрука. Об этом также сообщил RT со ссылкой на слова представителей студенческого совета ВШСИ. Студсовет заявил, что такой шаг «неприемлем и идет вразрез с интересами студентов».