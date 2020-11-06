Умер разведчик-нелегал Юрий Шевченко

Умер знаменитый российский разведчик-нелегал Юрий Шевченко. Смерть наступила в ночь на 6 ноября, у полковника КГБ остановилось сердце.

О смерти Шевченко сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России, передает РИА «Новости». Шевченко ушел из жизни на 82 году жизни.

Имя своего секретного сотрудника Служба внешней разведки рассекретила только в январе 2020 года. Хотя сам Шевченко начал служить в КГБ в 1963 году после окончания двухгодичного факультета школы № 101 КГБ СССР. Его готовили к работе в особых условиях с 1965 года. По образованию он был архитектором, а по должности — разведчиком-нелегалом.

Фактически работать на нелегальных заданиях Шевченко начал в 1969 году, отправившись в ряд зарубежных стран. Там он вел дела с ценными источниками, участвовал в вербовке, добывал ценную информацию, в том числе с высшим грифом секретности «Космик».

Сам Шевченко рассказывал, что в свое время ему поставили задачу работать по «главному противнику» — США и НАТО. Цель заданий заключалась в том, чтобы взять под контроль администрацию президента США, ЦРУ, госдеп, ФБР и штаб-квартиру НАТО. В итоге Шевченко получил доступ к секретным данным, которые составили в общей сложности 300 томов.

Шевченко выполнил ряд сложных операций, проявил мужество и героизм, создав каналы получения ценной информации. Они напрямую касались национальных интересов СССР, а потом и России.

Звание Героя России Шевченко дали 10 мая 2017 года по указу президента РФ Владимира Путина. Это был закрытый для общественности документ. Также Шевченко наградили орденами «За военные заслуги», Красного Знамени и Красной Звезды.