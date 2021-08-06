Умер разработчик ядерного оружия Юрий Трутнев

Академик РАН и доктор технических наук Юрий Трутнев умер на 94-м году жизни, сообщили в Росатоме. Он создал основы современного российского ядерного оружия.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев выразил соболезнования директору РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентину Костюкову, коллективу и ветеранам ядерного центра в связи с кончиной Трутнева. Он занимал должность первого заместителя научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным разработкам.

«От имени многочисленного коллектива атомной отрасли и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, гордости российского ядерного оружейного комплекса Юрия Алексеевича Трутнева», — говорится в обращении Лихачева.

Трутнев был одним из тех, кто стоял у истоков создания ядерного и термоядерного оружия. В Росатоме подчеркнули, что его достижений хватило бы на целую плеяду ученых.

«Совсем недавно мы отмечали 70-летие трудовой деятельности Юрия Алексеевича. За годы своей работы он стал самым активным и плодовитым разработчиком термоядерного оружия в нашей стране. Его достижения и сейчас помогают поддерживать обороноспособность нашей Родины на высочайшем уровне», — подчеркнул генеральный директор Росатома.

Он добавил, что Трутнев успешно трудился до последних дней жизни и внес бесценный вклад в развитие протонной радиографии. Это направление играет ключевую роль в условиях Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Академик был научным руководителем проекта, тем самым обеспечив «эффективное взаимодействие между подразделениями Саровского ядерного центра и другими участниками работ».

«В нашей памяти Юрий Алексеевич Трутнев останется как яркий и самобытный ученый, неутомимый исследователь, человек высоких нравственных принципов и государственного мышления», — сказал Лихачев, заметив, что имя ученого навсегда вписано в историю атомной науки.