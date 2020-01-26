Умер протоиерей Всеволод Чаплин

«Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — приводит агентство слова прихожанина храма Александра Петрунько.

В храме, где священнослужитель был настоятелем, «Новой газете» официально подтвердили, что Чаплин ушел из жизни в Москве в возрасте 51 года.

Один из прихожан рассказал, что у Всеволода Чаплина случился приступ астмы. «Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть. У храма сейчас находится полиция, сейчас его тело повезут», - рассказал изданию «Подъем» прихожанин храма Александр Петрунько.

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве. Он был настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В сан протоиерея он был возведен в 1999 году. Позже стал членом Совета по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата. Также Чаплин был членом Общественной палаты России.

Он вел несколько программ на телевидении и радио, регулярно публиковался в прессе и комментировал в социальных сетях различные события. Некоторые его мнения вызывали общественный резонанс.