Умер продюсер Михаил Плоткин, работавший с Аллой Пугачевой
Российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет. Об этом в Instagram написал его друг Хизри Байтазиев.
«Сегодня в 08:20 не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха», — написал Байтазиев в Instagram.
Плоткин работал с такими ансамблями, как «Веселые ребята», где начинала Алла Пугачева, и «Самоцветы». Он основал коллективы «Лейся, песня» и «Надежда».
Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве.