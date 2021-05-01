Умер продюсер Михаил Плоткин, работавший с Аллой Пугачевой

Российский продюсер Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет. Об этом в Instagram написал его друг Хизри Байтазиев.

«Сегодня в 08:20 не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха», — написал Байтазиев в Instagram.

Плоткин работал с такими ансамблями, как «Веселые ребята», где начинала Алла Пугачева, и «Самоцветы». Он основал коллективы «Лейся, песня» и «Надежда».

Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года в Москве.