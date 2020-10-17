Умер продюсер фильмов «Водитель для Веры» и «Папа» Михаил Зильберман

«16 октября 2020 года после продолжительной болезни умер кинопродюсер, член Союза кинематографистов России Михаил Анатольевич Зильберман», — говорится в некрологе.

Коллеги выразили соболезнование семье продюсера.

После окончания курсов организаторов кинопроизводства при Госкино СССР Зильберман работал на киностудии Горького администратороми директором картин. В 1986 году встал у руля творческого объединения «Контакт» а в 1988 году возглавил российско-шведскую кинокомпанию «Старлайт». С 2004 года Зильберман трудился в кинокомпании «Профит» и занимал пост генерального директора кинокомпании «Фильм-Про».

Всего он приложил руку к созданию около трех десятков картин. При его участии вышли такие фильмы, как «Водитель для Веры», «Папа», «Приходи на меня посмотреть», «Русский бунт», «Подари мне лунный свет» и другие игровые и документальные ленты.