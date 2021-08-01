Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

В воскресенье, 1 августа, стало известно о смерти президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясена Засурского. Ему был 91 год. Об этом сообщил его внук Иван.

«До свидания, Ясен Николаевич. Передавайте всем там привет. Скоро увидимся», — написал Иван Засурский на своей странице в Instagram.

Причина смерти журналиста не сообщается.

Ясен Засурский — советский и российский литературовед, доктор филологических наук, профессор. Сначала он был деканом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, потом стал президентом факультета журналистики МГУ. Засурский также являлся заслуженным журналистом России.

Отец Засурского возглавлял Госстандарт СССР. Мать была заместителем директора издательства литературы на иностранных языках. У журналиста остался сын и два внука. Один из них — Иван — возглавляет кафедру новых медиа и теории коммуникации на факультете журналистики МГУ.

В начале июня скончался лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год японский ученый Эйити Нэгиси. Ему было 85 лет.