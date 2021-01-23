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    23 января 2021, 16:28

    Умер президент Московского зоопарка

    Андрей Иванов

    22 января умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин. Ему было 79 лет. Об этом сообщил сайт Московского зоопарка.
    Умер президент Московского зоопарка

    «22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. <…> [Он] был истинно зоопарковским человеком. Спасибо Вам, Владимир Владимирович. От всех — давних соратников и новых сотрудников. От строивших с Вами вольеры в 70-х и тех, кто помогал освоиться с новым смартфоном. Вы были — и навсегда останетесь — нашей опорой, моральным образцом, по-настоящему хорошим человеком. Мы просто Вас очень любим — и будем любить всегда», — говорится в сообщении сайта.

    В пресс-службе подчеркнули, что Спицин был прагматиком, который не боялся непростых решений, тружеником, не жалевшим себя, и энтузиастом, заботившимся о других. В 1970-х годах он своими руками ремонтировал клетки, а в перестройку ходил на Тишинский рынок за выброшенными овощами и зеленью, чтобы накормить животных.

    Он был первым председателем Совета по координации деятельности зоопарков СССР. Информации о причине смерти Спицина на сайте нет.