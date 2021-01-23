«22 января 2021 года умер президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин. <…> [Он] был истинно зоопарковским человеком. Спасибо Вам, Владимир Владимирович. От всех — давних соратников и новых сотрудников. От строивших с Вами вольеры в 70-х и тех, кто помогал освоиться с новым смартфоном. Вы были — и навсегда останетесь — нашей опорой, моральным образцом, по-настоящему хорошим человеком. Мы просто Вас очень любим — и будем любить всегда», — говорится в сообщении сайта.

В пресс-службе подчеркнули, что Спицин был прагматиком, который не боялся непростых решений, тружеником, не жалевшим себя, и энтузиастом, заботившимся о других. В 1970-х годах он своими руками ремонтировал клетки, а в перестройку ходил на Тишинский рынок за выброшенными овощами и зеленью, чтобы накормить животных.

Он был первым председателем Совета по координации деятельности зоопарков СССР. Информации о причине смерти Спицина на сайте нет.