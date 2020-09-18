Умер правовед и профессор СПбГУ Вадим Прохоров

Он скончался в Санкт-Петербурге в 89 лет.

«С огромным прискорбием сообщаю. На 90-м году жизни скончался патриарх нашей правовой школы и мой Учитель — доктор юридических наук, профессор Вадим Семенович Прохоров», — написала Шатихина.

Она характеризовала Прохорова как очень скромного, терпеливого и бесконечно мудрого человека. Доцент назвала его педагогическое мастерство феноменальным, оно навсегда останется недосягаемым ориентиром.

Прохоров родился в Ленинграде в 1930 году, написал «Петербургский дневник». Он окончил с отличием юридический факультет Ленинградского государственного университета. С 1954-го мужчина работал следователем прокуратуры Центрального района города Калинина.

Более сорока лет профессор Прохоров вел научно-исследовательскую и научно-педагогическую работу на кафедре уголовного права юридического факультета СПбГУ.

Прохоров — автор более 50 научных публикаций, в том числе четырех монографий. Он выступил соавтором «Курса советского уголовного права» в пяти томах, Комментария к Уголовному кодексу 1960 года, а также учебников для высших учебных заведений по уголовному праву, исправительно-трудовому праву и криминологии.