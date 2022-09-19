Умер советский космонавт-рекордсмен Валерий Поляков | 360°

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Подмосковье
19 сентября 2022, 12:28
Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники
Подмосковье
19 сентября 2022, 12:27
Воробьев напомнил, как важно решать проблемы заброшек в Подмосковье
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Здоровье
19 сентября 2022, 12:26
Россиянам рассказали, чем полезны яблоки
Здоровье
19 сентября 2022, 12:26
Врач Маликова рассказала, как осенняя хандра может повлиять на здоровье
Эксклюзив
19 сентября 2022, 12:25
Подмосковье оказалось в «зеленой зоне» по темпам реализации программ — Воробьев
Эксклюзив
19 сентября 2022, 12:20
Германию назвали «разбойным государством» после слов о «Северном потоке»
Происшествия
19 сентября 2022, 12:15
Власти Энергодара сообщили об ударах ВСУ в районе Запорожской АЭС
Эксклюзив
19 сентября 2022, 12:10
Девочка утонула в бассейне в Подольске. Мать пожалела тренера
Подмосковье
19 сентября 2022, 12:05
Разворотную площадку для автобусов построили рядом с деревней Сабурово в Красногорске