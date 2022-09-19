Умер советский космонавт-рекордсмен Валерий Поляков | 360°

Общество 19 сентября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Умер советский космонавт-рекордсмен Валерий Поляков Роскосмос: скончался советский космонавт Валерий Поляков РИА «Новости»

Читать 360tv в

Космонавт Валерий Поляков, который установил рекорд по длительности космического полета, умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Госкорпорация „Роскосмос“ с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток) Валерия Полякова», — сказано в сообщении организации.

Реклама

Представители Роскосмоса отметили, что исследования Полякова помогли доказать готовность человеческого организма к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос. Организация выразила соболезнования родным и близким Полякова.

Реклама

Госкорпорация напомнила, что космонавт поставил рекорд во время своего пребывания на орбитальной станции «Мир». Он летал в космос два раза и провел там в общей сложности там более 678 суток.

0 0 0 0 0 0