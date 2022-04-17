Умер последний живший в Нижегородской области Герой СССР Александр Кузнецов

Ушел из жизни последний живший в Нижегородской области Герой Советского Союза Александр Кузнецов. Он скончался в возрасте 99 лет, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Свои соболезнования в связи со смертью Героя СССР выразил губернатор области Глеб Никитин.

«Александр Михайлович был удивительным человеком, очень образованным, интеллигентным, готовым поделиться своей мудростью и опытом. Не раз общался с ним лично. В последние годы созванивались по телефону. Надеялся, что в этом году увидимся на День Победы», — сказал глава региона.

Он добавил, что память о ветеране останется в сердцах людей и будет увековечена в истории региона. Кузнецову 19 июня 2022 года должно было исполниться 100 лет.

«Отпевание пройдет в Нижегородском кафедральном Александро-Невском соборе 17 апреля с 13:00. Траурный митинг около собора начнется в 13:40», — уточнили в пресс-службе.

Александр Кузнецов родился 19 июня 1922 года в селе Расстригино Владимирской области. В июле 1941 года его отправили во Фрунзенское пехотно-минометное училище. В апреле 1942 года начал сражаться в Великой Отечественной войне. Кузнецов участвовал в битве на Курской дуге, форсировал реки Десну, Припять, Днепр. Осенью 1943 года ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».