Умер последний советский министр кинематографии Александр Камшалов

Советский государственный и партийный деятель умер в Москве вечером в среду, 4 сентября. Причина смерти не называется. Дата и место прощания с Камшаловым будут объявлены позже.

Последний советский министр кинематографии был выпускником исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Он преподавал историю в школе, а в 1962–1970 годах курировал вопросы идеологии и спорта на посту секретаря ЦК ВЛКСМ.

Позже Камшалов заведовал сектором кинематографии Отдела культуры ЦК КПСС, а затем занимал должность главы Госкомитета по кинематографии. В 1991 году Камшалов стал председателем Комитета кинематографии при Кабмине СССР.