Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников
По словам Дерябина, бывшего главу оборонного ведомства похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, пишет РИА «Новости». О причинах и обстоятельствах смерти маршала авиации пока не сообщается.
Евгений Шапошников родился 3 февраля 1942 года в Ростовской области. Окончил Харьковское высшее военно-авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза Грицевца. В 1969 году окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. Шапошников был старшим летчиком и штурманом полка, а затем командовал истребительной авиационной дивизией.
Летом 1990 года Шапошникова назначили заместителем министра обороны СССР. После этого он занял пост министра обороны. Когда в 1991 году Советский Союз распался, последний глава ведомства получил звание маршала авиации.
В 1992 году Шапошников стал главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а затем был секретарем Совбеза, главой «Аэрофлота» и помощником президента по вопросам развития авиации и космонавтики. Маршал авиации был награжден орденом Красной Звезды и орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» второй и третьей степени.