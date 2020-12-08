Умер последний министр обороны СССР Евгений Шапошников

Ушел из жизни последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников. Ему было 78 лет. Об этом сообщил руководитель аппарата «Клуба военачальников» Николай Дерябин.

По словам Дерябина, бывшего главу оборонного ведомства похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах, пишет РИА «Новости». О причинах и обстоятельствах смерти маршала авиации пока не сообщается.

Евгений Шапошников родился 3 февраля 1942 года в Ростовской области. Окончил Харьковское высшее военно-авиационное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза Грицевца. В 1969 году окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина. Шапошников был старшим летчиком и штурманом полка, а затем командовал истребительной авиационной дивизией.

Летом 1990 года Шапошникова назначили заместителем министра обороны СССР. После этого он занял пост министра обороны. Когда в 1991 году Советский Союз распался, последний глава ведомства получил звание маршала авиации.

В 1992 году Шапошников стал главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а затем был секретарем Совбеза, главой «Аэрофлота» и помощником президента по вопросам развития авиации и космонавтики. Маршал авиации был награжден орденом Красной Звезды и орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» второй и третьей степени.