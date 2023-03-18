Общество 18 марта 2023, 10:07 Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин скончался в возрасте 94 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на дочь военачальника.

Чернавин умер в ночь на субботу в госпитале. Его дочь уточнила, что прощание с адмиралом пройдет в воинском мемориале в Мытищах.

Реклама

Владимир Николаевич родился в 1928 году. После окончания ленинградского Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе его направили служить на Северный флот.

Реклама

Военную карьеру будущий адмирал начал командиром боевой части вооружения на дизель-электрической подводной лодке С-102 в 1951 году. Через два года он стал помощником командира корабля, а затем занял должность старшего помощника командира подводной лодки С-155.

Летом 1977 года Чернавина назначили командующим Северным флотом, через год он получил звание адмирала. С 1985 по 1992 год военачальник занимал должность замминистра обороны Советского Союза.