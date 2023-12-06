Общество 06 декабря 2023, 11:11 Умер «последний генерал КГБ» Санкт-Петербурга Алексей Кедров Генерал Комитета госбезопасности СССР Алексей Кедров умер на 96-м году жизни РИА «Новости»

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Скончался генерал Комитета государственной безопасности СССР Алексей Кедров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к управлению ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Факт смерти генерала Комитета государственной безопасности СССР Кедрова Алексей Валентиновича подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

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Кедрова называли последним генералом КГБ в Санкт-Петербурге. Он родился в 1928 году, учился в МГУ имени Ломоносова. Затем работал в Управлении в КГБ по Ленинграду и области, в представительстве КГБ Советского Союза при МВД Болгарии. А с 1988 по 1991 год занимал должность в представительстве МИД СССР в Ленинграде.

Алексей Кедров — обладатель разных правительственных наград. Он удостоился Ордена Красной Звезды, высшей награды для сотрудников КГБ — Знак «Почетный сотрудник госбезопасности» и других медалей.

Во время встречи с главой Петроградского района Кедров назвал своими учениками секретаря Совбеза России Николая Патрушева и бывшего руководителя Федеральной службы охраны Евгения Мурова.