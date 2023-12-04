Общество 04 декабря 2023, 16:56 Умер полковник ГРУ в отставке Юрий Старов Shot: полковник ГРУ в отставке Юрий Старов умер в Москве на 84-м году жизни Википедия

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В Москве на 84-м году жизни скончался легендарный полковник ГРУ Юрий Старов. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, тело обнаружили накануне вечером в его квартире на улице Твардовского. Следов насилия не нашли.

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Юрий Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986–1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В 1987-м году они уничтожили 332 вооруженного каравана, захватили 290 единиц тяжелого оружия, 80 зениток, 30 неуправляемых реактивных снарядов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, а также восемь миллионов боеприпасов к стрелковому оружию.

Его отметили многочисленными наградами, в том числе двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды.