Умер поэт Валерий Дударев
Скончался поэт и заведующий отделом поэзии журнала «Юность» Валерий Дударев. Ему было 54 года. Об этом рассказал редактор сайта «Литературной газеты» Игорь Панин, его слова привел сайт РБК.
«Да, он действительно скончался, насколько я знаю. К сожалению, подробностей никаких не знаю, когда и во сколько он скончался — сказать не могу», — отметил Панин.
Информация о смерти поэта появилась и на сайте «Литературной газеты». Подробности там не приводятся.
Валерий Дударев родился в Москве 16 июня 1965 года. Он окончил филологический факультет МПГУ. При жизни поэт издал несколько сборников — «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «Интонации», «Ветла».
Дударев завоевал литературные премии Александра Невского и Сергея Есенина. Его стихотворения переводили на английский, болгарский, польский языки.
В 2007 году поэт возглавил журнал «Юность». Позже он перешел на должность заведующего отделом поэзии.