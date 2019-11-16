Умер поэт Валерий Дударев

«Да, он действительно скончался, насколько я знаю. К сожалению, подробностей никаких не знаю, когда и во сколько он скончался — сказать не могу», — отметил Панин.

Информация о смерти поэта появилась и на сайте «Литературной газеты». Подробности там не приводятся.

Валерий Дударев родился в Москве 16 июня 1965 года. Он окончил филологический факультет МПГУ. При жизни поэт издал несколько сборников — «На склоне двадцатого века», «Где растут забытые цветы», «Глаголица», «Интонации», «Ветла».

Дударев завоевал литературные премии Александра Невского и Сергея Есенина. Его стихотворения переводили на английский, болгарский, польский языки.

В 2007 году поэт возглавил журнал «Юность». Позже он перешел на должность заведующего отделом поэзии.