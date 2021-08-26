Умер поэт Алесь Рязанов

На 74-м году из жизни ушел белорусский поэт Алесь Рязанов. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Союз белорусских писателей уточнил, что прощание с Рязановым пройдет в субботу. Где именно оно пройдет, пока неизвестно. Причины смерти также не раскрываются.

26 августа также умер двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира по хоккею Владимир Шадрин, который большую часть своей карьеры был бомбардиром московского «Спартака».

«Хоккейный клуб „Спартак“ приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — отметили в пресс-службе клуба.