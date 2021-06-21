Умер поэт Александр Еременко

Поэт-метареалист Александр Еременко ушел из жизни в понедельник, 21 июня. Ему было 70 лет. Новость сообщила поэтесса и бард Верника Долина.

Еременко страдал от онкологического заболевания. Долгое время поэт находился в хосписе, сообщил ТАСС.

«Сегодня, судя по всему, утром его не стало», — сказала Долина.

По ее словам, Еременко был настоящим признанным королем поэтов и его уход стал огромной брешью для всего поэтического сообщества.

«В некотором роде его можно сравнить в легендарным Игорем Северяниным. Сашу Еременко через все 1980-90-е пронесли на руках массово все пишущие стихи по-русски», — подчеркнула поэтесса.

Автор сборников стихов «На небеса взобравшийся старатель», «Горизонтальная страна», «Инварианты» и других.

Еременко был лауреатом премии имени Бориса Пастернака. Широкую известность он получил в 1970–90-е годы. Поэт был приверженцем метода метареализма, означающего «метафизический» и «метафорический реализм».

Вместе с коллегами по цеху Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым он создал неформальную литературную группу «метаметафористов».