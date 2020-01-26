Умер почетный настоятель Богоявленского собора Москвы Матфей Стаднюк

Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк умер в воскресенье на 95-м году жизни.

Отпевание отца Матфея состоится 29 января, сообщается на сайте Русской православной церкви.

Отец Матфей Стаднюк прослужил в Церкви 75 лет. Он родился 22 сентября 1925 года недалеко от Успенской Почаевской лавры. У него было еще трое братьев, двое из которых также стали священниками, а один погиб на фронтах Второй мировой.

В десять лет Матфей уже прислуживал в Церкви, а во время войны прошел пастырские курсы при Почаевской лавре и был рукоположен в сан священника 10 марта 1945 года. Его первым приходом стал старинный деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы в небольшом карпатском селе, в шестидесяти километрах от ближайшей железной дороги. Молодому священнику из-за нехватки дьяконов приходилось совершать службы и в четырех соседних храмах.

После отец Матфей окончил Московскую духовную семинарию, а потом и Московскую духовную академию. Он также много путешествовал — священник много раз по службе был в Соединенных Штатах и Египте (1964–1967), где нес послушание настоятеля русского храма Александра Невского в Александрии, там он закончил специальную языковую школу английского языка.

Отец Матфей после долго служил и в Москве. Патриарх Кирилл в 2013 году назначил его почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Москве.