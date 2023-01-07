Общество 07 января 2023, 17:33 Умер почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза Акишин Глава Минспорта Матыцин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Акишина РИА «Новости»

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Ушел из жизни почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза Борис Акишин, сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта. Ему было 77 лет. Причины смерти пока неизвестны.

Глава министерства Олег Матыцин отметил значительный вклад Акишина в развитие студенческого спортивного движения. Он активно работал со студентами и вовлекал их в спорт, добавил министр.

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Акишин возглавлял кафедру физического воспитания Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева — КАИ. На его счету десятки научных и учебно-методических работ.

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«Коллеги запомнят его справедливым руководителем, мудрым наставником и добрым товарищем», — подчеркнул Матыцин.

Министр выразил глубокие соболезнования от имени Минспорта родным, близким и подопечным Акишина.