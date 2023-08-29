Общество 29 августа 2023, 05:11 Умер пятикратный чемпион мира по самбо Пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов умер на 67-м году жизни Pxhere

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Пятикратный чемпион мира по самбо Владимир Шкалов ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщил президент Федерации самбо Москвы Ренат Лайшев в разговоре с РИА «Новости». Причина смерти спортсмена пока не названа.

«Владимира Шкалова не стало», — сказал собеседник агентства.

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Что стало причиной смерти пятикратного чемпиона мира по самбо не указывается. Как уточнил RT, в январе этого года у Шкалова случился инфаркт.

Владимир Шкалов боролся в весовой категории более 100 килограммов. В активе спортсмена, кроме пяти золотых медалей чемпионатов мира, есть также пять побед на чемпионатах СССР. Также Шкалов является чемпионом Европы в том же весе и чемпионом мира по дзюдо.

Последние годы он находился на посту вице-президента Федерации дзюдо России.