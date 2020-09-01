Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский детский писатель Владислав Крапивин умер на 82-м году жизни в Екатеринбурге. Он попал в больницу в середине июля. На прошлой неделе его состояние ухудшилось.

«Умер в 06:40 (04:40 по Москве). Ему стало хуже, ночью отвезли в реанимацию — и все», — сообщила ТАСС его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

В течение последних нескольких месяцев писатель вел неподвижный образ жизни и у него началась пневмония. Медики не выявили у Крапивина COVID-19. 9 августа ситуацию взял под личный контроль министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Крапивин написал много детских книг, среди которых «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад», «Тень каравеллы», «Журавленок и молнии», «Алые перья стрел» и другие. В 1961 году он создал отряд «Каравелла». В нем школьники изучали историю флота, морское дело и учились фехтованию.

Писатель занимался педагогикой и отражал свои идеи по воспитанию детей в книгах. По произведениям Крапивина сняли более десятка фильмов.