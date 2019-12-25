Умер писатель Владимир Бушин

В возрасте 95 лет скончался писатель и участник Великой Отечественной войны Владимир Бушин. Об этом сообщил ведущий радио «Говорит Москва» Владислав Шурыгин.

По словам ведущего, писатель «уснул и не проснулся». Других подробностей случившегося пока не сообщается.

«Бушин — человек-эталон. И тому, кто стремится к совершенству человеческих поступков, стремится к этическому совершенству, безупречному литературному стилю, чистоте и возвышенности помыслов, — тому Бушин может служить эталоном», — сказал писатель Александр Проханов изданию «Завтра».

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в Ногинске. Он окончил школу в 1941-м и через год отправился на фронт. Бушин дошел до Кенигсберга, участвовал в боевых действиях в Маньчжурии и был демобилизован уже после окончания Великой Отечественной войны.

Он получил образование в области литературы и окончил юридический институт. Писать Бушин начал еще на фронте, а позже работал в «Литературной газете», «Литературе и жизни», а также в журналах «Дружба народов» и «Молодая гвардия». Наиболее популярными произведениями стали «Неизвестный Солженицын», «Гении и прохиндеи», «Иуды и простаки» и многие другие.