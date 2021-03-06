Умер литературный критик Валентин Курбатов

На 82-м году жизни умер советский и российский писатель, литературный критик и литературовед Валентин Курбатов. Об этом в Telegram сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

«Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память», — написал Шаргунов.

По данным Псковского агентства информации (ПАИ), Курбатову стало плохо на улице. Информации о причине его смерти нет.

Писатель родился в Куйбышевской области (сейчас Самарская область) в 1939 году. После войны его семья переехала в Пермский край. После службы на флоте Курбатов перебрался в Псков, где прожил до конца своих дней. Он написал около 20 книг. Был членом президентского Совета по культуре. В прошлом году литератор удостоился государственной премии.