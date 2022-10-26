Умер писатель и журналист Иван Черных | 360°

Общество 26 октября 2022, 03:59 Умер писатель и журналист Иван Черных «Известия»: умер писатель и журналист Иван Черных Unsplash

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Писатель и журналист Иван Черных ушел из жизни в возрасте 95 лет. О его смерти сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Причины кончины пока неизвестны.

Согласно информации издания, Черных умер у себя дома на Вильнюсской улице в Москве.

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По данным Союза писателей России, Черных родился в 1927 году в Воронежской области. В 20 лет он поступил в Балашовское военное училище летчиков дальней авиации. После завершения обучения будущий писатель 10 лет управлял военными самолетами.

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В 1961 году Черных ушел со службы и устроился на работу в газету «Красная звезда». В издании он был корреспондентом, а через два года поступил в Литературный институт имени Горького в Москве. Окончив вуз, Черных стал заместителем главного редактора редакции художественной литературы Воениздата.

Первой повестью писателя стала работа под названием «Мертвая петля». Затем он написал такие романы, как «Нелетная погода», «Гарантирую жизнь», «Правый берег», «Злой ветер афганец», «Баксы не пахнут» и многие другие. Черных считался старейшим российским военным писателем.