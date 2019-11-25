Умер писатель и правозащитник Михаил Хейфец
В последние годы он страдал от хронических заболеваний сердца и почек.
Уроженец Ленинграда Михаил Хейфец после окончания литературного факультета Педагогического института имени Герцена работал школьным учителем и параллельно писал книги о деятельности народовольцев. Его статьи выходили в журналах «Знание — сила», «Звезда» и «Нева».
Хейфец дружил с Иосифом Бродским и даже написал предисловие к его пятитомнику, который должен был выйти самиздатом. Этот текст у него изъяли сотрудники КГБ во время обыска. В итоге суд приговорил писателя за антисоветскую пропаганду к четырем годам колонии и двум годам поселения.
После отбытия срока Хейфец уехал в Израиль, где поселился в Иерусалиме. До конца дней он продолжал вести свою историческую работу и выпускал книги.
Считается, что Михаил Хейфец был реальным прототипом персонажа Изи Кацмана в повести Стругацких «Град обреченный»