Умер писатель и правозащитник Михаил Хейфец

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В последние годы он страдал от хронических заболеваний сердца и почек.

Уроженец Ленинграда Михаил Хейфец после окончания литературного факультета Педагогического института имени Герцена работал школьным учителем и параллельно писал книги о деятельности народовольцев. Его статьи выходили в журналах «Знание — сила», «Звезда» и «Нева».

Хейфец дружил с Иосифом Бродским и даже написал предисловие к его пятитомнику, который должен был выйти самиздатом. Этот текст у него изъяли сотрудники КГБ во время обыска. В итоге суд приговорил писателя за антисоветскую пропаганду к четырем годам колонии и двум годам поселения.

После отбытия срока Хейфец уехал в Израиль, где поселился в Иерусалиме. До конца дней он продолжал вести свою историческую работу и выпускал книги.

Считается, что Михаил Хейфец был реальным прототипом персонажа Изи Кацмана в повести Стругацких «Град обреченный»