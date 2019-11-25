  • Умер писатель и правозащитник Михаил Хейфец

    25 ноября 2019, 20:43

    Анатолий Минкин

    Советский правозащитник, писатель и диссидент Михаил Хейфец скончался в Иерусалиме в возрасте 85 лет. Об этом сообщил израильский «Девятый канал» со ссылкой на его дочь Наталью.
    Умер писатель и правозащитник Михаил Хейфец
    Умер писатель и правозащитник Михаил Хейфец | Изображение 1
    Источник фото: 9tv.co.il

    В последние годы он страдал от хронических заболеваний сердца и почек.

    Уроженец Ленинграда Михаил Хейфец после окончания литературного факультета Педагогического института имени Герцена работал школьным учителем и параллельно писал книги о деятельности народовольцев. Его статьи выходили в журналах «Знание — сила», «Звезда» и «Нева».

    Хейфец дружил с Иосифом Бродским и даже написал предисловие к его пятитомнику, который должен был выйти самиздатом. Этот текст у него изъяли сотрудники КГБ во время обыска. В итоге суд приговорил писателя за антисоветскую пропаганду к четырем годам колонии и двум годам поселения.

    После отбытия срока Хейфец уехал в Израиль, где поселился в Иерусалиме. До конца дней он продолжал вести свою историческую работу и выпускал книги.

    Считается, что Михаил Хейфец был реальным прототипом персонажа Изи Кацмана в повести Стругацких «Град обреченный»