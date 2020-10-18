Умер писатель и литературный критик Алексей Михеев

Писатель и литературный критик Алексей Михеев умер вечером 16 октября на 68-м году жизни. Об этом сообщила его жена Наталья Кириченко.

«Многие из вас знают, что четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Леша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи. О дате, времени и месте прощания напишу позже», — приводит ТАСС текст сообщения Кириченко.

Алексей Михеев родился в 1953 году в Москве. Он начал свою карьеру с работы в НИИ культуры Министерства культуры РСФСР. В 1990-х писатель преподавал в РГГУ и вел литературную программу на «Эхе Москвы».

Он был главным редактором журнала «Иностранная литература» и интернет-портала «Словари XXI века».